Казахстанки взяли "бронзу" на ЧМ среди юниоров по женской борьбе

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Турнир проходил в Уфе.
Дильназ Мулькинова и Мадина Аман завоевали "бронзу" юниорского чемпионата мира по женской борьбе, сообщает zakon.kz.
Турнир проходил в Уфе, передает Olympic.kz.
Мадина Аман (до 59 килограммов) в схватке за третье место досрочно выиграла у Анны Шелл (Венгрия). Дильназ Мулькинова (до 76 килограммов) также стала обладательницей "бронзы" до завершения основного времени встречи - она оказалась сильнее Одбаг Улзиибат (Монголия).
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