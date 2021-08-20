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Казахстанки взяли "бронзу" на ЧМ среди юниоров по женской борьбе

Фото: bashinform.ru 20 августа 2021, 01:26

Турнир проходил в Уфе.

Дильназ Мулькинова и Мадина Аман завоевали "бронзу" юниорского чемпионата мира по женской борьбе, сообщает zakon.kz.

Турнир проходил в Уфе, передает Olympic.kz.

Мадина Аман (до 59 килограммов) в схватке за третье место досрочно выиграла у Анны Шелл (Венгрия). Дильназ Мулькинова (до 76 килограммов) также стала обладательницей "бронзы" до завершения основного времени встречи - она оказалась сильнее Одбаг Улзиибат (Монголия).

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