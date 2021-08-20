Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

"Кайрат" на выезде разгромил люксембургскую "Фолу"

Фото: fckairat.com 20 августа 2021, 01:41

Встреча в Люксембурге завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Алматинский "Кайрат" разгромил "Фолу" из Люксембурга в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, сообщает zakon.kz.

Таким образом, алматинцы оказались в шаге от групповой стадии турнира, передает Sports.kz.

Встреча в Люксембурге завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Первый тайм начался для них неудачно, хозяева забили после штрафного Мирзы Мустафича, но уже в первом тайме чемпион Казахстана сравнял счет, а затем вышел вперед - отметились Артур Шушеначев, Вагнер Лав и Рикарду Алвеш.

Во втором тайме Вагнер Лав оформил с пенальти дубль. Алматинцы выиграли.

Ответный матч против "Фолы" пройдет ровно через неделю, 26-го августа на "Центральном" стадионе города Алматы. Начало встречи в 20:00.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Несколько «полезных» привычек, которые могут навредить
Как не нужно себя вести, после ссоры с мужем и детьми