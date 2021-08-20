Стала известна дата старта "Союза" с британскими спутниками

Старт был запланирован на 20 августа, однако его отложили.

Новая попытка пуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb будет предпринята 21 августа в 01:18 по московскому времени, передает zakon.kz.

По предварительным данным, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 35 запланирован на 21 августа 2021 года, - приводит lenta.ru цитату "Роскосмоса".

Старт "Союза-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb был запланирован на 20 августа, однако его отложили из-за сбоя в наземном оборудовании.

За 40 секунд до пуска автоматика дала отбой из-за выявленного замечания к работе наземного стартового комплекса. Замечаний к ракете-носителю нет, - сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

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