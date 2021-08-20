На коляску с годовалым ребенком упала часть металлической трубы

Мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

На юго-востоке Москвы на коляску с малолетним ребенком упал металлический строительный материал, передает zakon.kz.

Как сообщает сайт столичной прокуратуры, инцидент произошел на первой улице Машиностроения при проведении в кафе ремонтных работ. Часть металлической трубы ограждения упала на коляску, в которой находился годовалый

ребенок. Мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, - пишет "Российская газета".

Прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка безопасности услуг и работ для жизни и здоровья населения, а также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также проверку инициировал Следственный комитет России по Москве.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает портал СК России по Москве.

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