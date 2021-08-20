Медвежонок забавно поменял ракурс фотоловушки в нацпарке России

Фотоловушка была установлена всего за несколько дней до встречи с медведем.

В российском национальном парке "Земля леопарда" любопытный медвежонок решил поиграть с одной из установленных фотоловушек, передает zakon.kz.

Он перевернул автоматическую камеру почти на 180 градусов и вывел точку наблюдения за леопардами, тиграми и другими животными из строя. Инцидент произошел на одной из живописных сопок "Земли леопарда". Словно позируя, навстречу фотоловушке вальяжно прошелся молодой медведь. Заметив камеру, он стал с ней играть. После встречи со зверем устройство, установленное на дереве, могло снимать только землю под собой, - рассказали в пресс-службе нацпарка.

Как отмечается, новый ракурс камеры позволил запечатлеть медведя вновь – в перевернутом виде. Затем хищник спокойно покинул место съемок. Фотоловушка была установлена всего за несколько дней до встречи с медведем. После "медвежьей услуги" в объектив больше не попал ни один зверь. При этом в этом районе, по данным фотомониторинга, обитает сразу несколько дальневосточных леопардов и один амурский тигр. Инцидент на время прервал процесс наблюдения за ними на данной точке.

Помимо фотоснимков некоторые камеры на "Земле леопарда" записывают видео. Это позволяет специалистам изучать поведенческие особенности животных. Однако не всегда встречи камер с лесными обитателями ограничиваются только записью "фотосессий". К счастью, повреждение камеры оказалось не фатальным, она подлежит ремонту. По свидетельству специалистов, медведи – лидеры среди зверей по количеству случаев порчи фотоловушек на "Земле леопарда". Это связано с природным любопытством этих хищников, - говорится в сообщении.

Как уточняется, научные сотрудники нацпарка достаточно часто обнаруживают камеры, поврежденные когтями и зубами косолапых, однако получить видеоистории подобных нападений – редкость. Фотоловушки – главный инструмент в деле мониторинга популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра. На "Земле леопарда" действуют более 400 фотоловушек – это крупнейшая сеть фотомониторинга диких животных в России. Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода животного перед объективом.

Гималайский, или белогрудый, медведь в России обитает на юге Дальнего Востока. Размером этот зверь значительно уступает бурому медведю. Значительную часть времени проводит на деревьях, где кормится плодами и орехами. На юго-западе Приморья обитают более 100 белогрудых медведей.

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