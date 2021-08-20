В Казахстане выявлено 7348 заразившихся коронавирусом за сутки

Всего в стране подтверждено 723 064 случая.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 20 августа 2021 года. В Нур-Султане продолжается рост числа заболевших. Согласно статистике, днем ранее было зафиксировано почти на 100 человек меньше. Более позитивная динамика отмечена в Туркестанской области - за сутки количество вновь заболевших уменьшилось на пять человек, передает zakon.kz.
Общее число заболевших COVID-19 в Казахстане к 20 августа:
- в городе Нур-Султан - 918,
- в городе Алматы - 1555,
- в городе Шымкент - 415,
- в Акмолинской области - 287,
- в Актюбинской области - 426,
- в Алматинской области - 400,
- в Атырауской области - 435,
- в ВКО - 203,
- в Жамбылской области - 265,
- в ЗКО - 135,
- в Карагандинской области - 954,
- в Костанайской области - 261,
- в Кызылординской области - 233,
- в Мангистауской области - 238,
- в Павлодарской области - 351,
- в СКО - 171,
- в Туркестанской области - 101.
Всего в стране подтверждено 723 064 случая.
5886 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 490,
- в городе Алматы - 1015,
- в городе Шымкент - 696,
- в Акмолинской области - 260,
- в Актюбинской области - 239,
- в Алматинской области - 354,
- в Атырауской области - 0,
- в ВКО - 99,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 141,
- в Карагандинской области - 1272,
- в Костанайской области - 330,
- в Кызылординской области – 160,
- в Мангистауской области - 210,
- в Павлодарской области - 345,
- в СКО - 134,
- в Туркестанской области - 141.
- Всего в стране от COVID-19 выздоровели 597 850 человек.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!