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В Казахстане выявлено 7348 заразившихся коронавирусом за сутки

Фото: biosafety.kz 20 августа 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 723 064 случая.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 20 августа 2021 года. В Нур-Султане продолжается рост числа заболевших. Согласно статистике, днем ранее было зафиксировано почти на 100 человек меньше. Более позитивная динамика отмечена в Туркестанской области - за сутки количество вновь заболевших уменьшилось на пять человек, передает zakon.kz.

Общее число заболевших COVID-19 в Казахстане к 20 августа:

  • в городе Нур-Султан - 918,
  • в городе Алматы - 1555,
  • в городе Шымкент - 415,
  • в Акмолинской области - 287,
  • в Актюбинской области - 426,
  • в Алматинской области - 400,
  • в Атырауской области - 435,
  • в ВКО - 203,
  • в Жамбылской области - 265,
  • в ЗКО - 135,
  • в Карагандинской области - 954,
  • в Костанайской области - 261,
  • в Кызылординской области - 233,
  • в Мангистауской области - 238,
  • в Павлодарской области - 351,
  • в СКО - 171,
  • в Туркестанской области - 101.

Всего в стране подтверждено 723 064 случая.

5886 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 490,
  • в городе Алматы - 1015,
  • в городе Шымкент - 696,
  • в Акмолинской области - 260,
  • в Актюбинской области - 239,
  • в Алматинской области - 354,
  • в Атырауской области - 0,
  • в ВКО - 99,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 141,
  • в Карагандинской области - 1272,
  • в Костанайской области - 330,
  • в Кызылординской области – 160,
  • в Мангистауской области - 210,
  • в Павлодарской области - 345,
  • в СКО - 134,
  • в Туркестанской области - 141.
  • Всего в стране от COVID-19 выздоровели 597 850 человек.

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