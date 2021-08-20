Россияне пожаловались на то, что невольно подслушивают разговоры по телефону

Происходит такое отчасти из-за установки новых вышек, считают эксперты.

Россияне пожаловались, что слышат чужие разговоры по телефону при звонках вопреки своему желанию. Некоторые опасаются, что так же можно подслушать и их, передает zakon.kz.

Посты про сторонние звуки при наборе номера и голоса появляются в Сети довольно регулярно. Люди пишут, что только успели нажать клавишу вызова и поднести трубку к уху, сразу же раздается чужой разговор. Некоторым даже удалось записать его - на мобильный была установлена специальная программа из-за специфики работы, - пишет портал "360".

Ученый-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов заметил, что звуки чужих разговоров в телефоне - сейчас явление редкое. В 1990-е, наоборот, люди сталкивались с таким чаще.

Были старые АТС. И с переходом на цифровую станцию одновременно работали и аналоговые, и цифровые станции. В связи с этим шло уплотнение каналов, (…) не происходило отсечение разговора того, кто разговаривал по этому каналу, - пояснил он.

Говоря простым языком, по одному проводу должны разговаривать только два абонента. Если канал уплотнить, а качественное и дорогостоящее разведение не сделать, то они смогут слышать других.

Когда вы у провайдера или оператора связи заключаете договор, можете потребовать отдельную выделенную линию. Но она будет стоить дороже. Тогда можно пожаловаться оператору связи, - посоветовал Вехов.

В условиях среднестатистического абонента ситуацию со звуками чужого разговора он назвал случайностью.

Между тем, его коллега Александр Власов заметил, что услышать посторонние голоса в своем телефоне можно не всегда. Происходит такое отчасти из-за установки новых вышек.

Когда ставятся новые вышки, получаются такие перекрестные соединения или звонки, - сказал Власов.

Человек вряд ли поймет, если его звонок слушают. Да и оградиться от подобного, по большому счету, не получится. С такой точкой зрения согласился и владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

При звонке вклиниться в чужой разговор практически невозможно. В крайне небольшом диапазоне случаев такое случается. Связано с коммутатором, старым оборудованием. И не на звонке от оператора к оператору (такое случается), а, скорее всего, при звонке с мобильного телефона на стационарный. Настолько редкая ситуация, что обращать внимание бессмысленно, - заметил он.

Однако пожаловаться своему оператору, по мнению Власова, нужно обязательно. Причем не звонком, а в письменной форме.

Если вы слышите чужой разговор или вам кажется, что вас слушают, обязательно надо писать письменное заявление. Пусть ваш мобильный оператор разбирается, - считает эксперт.

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