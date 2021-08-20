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В Сатпаеве убили мужчину 

Фото: pxhere.com 20 августа 2021, 09:32

Проверяется различные версии совершенного преступления.

В Сатпаеве ночью убили мужчину, сообщает zakon.kz.

20 августа около 01.00 неизвестное лицо с применением огнестрельного оружия совершил убийство 41-летнего жителя Сатпаева, - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство".

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Департамента полиции Карагандинской области и ОП Сатпаев.

Проверяются различные версии совершенного преступления.

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