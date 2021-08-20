Как сэкономить при покупке продуктов, рассказала эксперт

Как напомнила финансовый консультант, многие считают, что покупать продукты в сетевых гипермаркетах выгоднее, чем в "магазинах у дома", однако это не всегда соответствует действительности.

Несколькими способами разумной экономии при покупке продуктов - за счет сокращения количества спонтанных и ненужных покупок - поделилась эксперт, передает zakon.kz.

Первое - это планирование. Список покупок делает сам процесс более рациональным. Второе - брать с собой ограниченное количество средств, чтобы держать себя в узде. Когда мы идем за покупками с кредитной картой, у нас ощущение безлимитности. Но если мы идем за молоком и у нас в кармане 100 рублей, то мы купим молоко и не купим других продуктов еще на полторы тысячи. Третье - сервисы доставки продуктов можно использовать в качестве средства экономии, потому что они также не позволяют купить лишнего, зацепившись взглядом, - рассказала в интервью радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

Можно, как отметила она, также обращать внимание на скидки и акции. Однако, как предупредила эксперт, они не всегда помогают сберечь деньги.

Иногда бывают скидочные, акционные товары с действительно большой выгодой, а иногда бывает, что со скидкой дороже, чем без скидки в другом месте. Если есть желание, можно провести исследование: сравнить цены на разные группы товаров в нескольких магазинах, чтобы выявить закономерности, где и что выгоднее покупать. Алена Никитина

Как напомнила финансовый консультант, многие считают, что покупать продукты в сетевых гипермаркетах выгоднее, чем в "магазинах у дома". Однако это, как отметила эксперт, не всегда соответствует действительности.

Зачастую в сетевых, больших магазинах цены ниже, но важно учитывать дополнительные факторы: например, сколько времени тратит человек на то, чтобы доехать и провести там время. Иногда выгода получается меньше, чем стоимость потраченного бензина. Алена Никитина

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