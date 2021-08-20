Китай примет меры по стабилизации инвестиций в обрабатывающую промышленность

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По данным Государственного статистического управления КНР, за первые семь месяцев текущего года объем инвестиций в основные фонды в Китае составил 30,25 трлн юаней.