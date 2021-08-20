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Маршруты двух троллейбусов изменят в Алматы

Фото: zakon.kz 20 августа 2021, 10:28

В Алматы с 23:00 20 августа изменят маршруты троллейбусов №6 и №25 из-за строительства станции метро "Достык".

В Алматы из-за строительства станции метро "Достык" с 20 августа изменят маршруты двух троллейбусов, сообщает zakon.kz.

В связи с производством работ по строительству станции "Достык" метрополитена Алматы, с 23:00 20 августа по 1 сентября вносятся изменения в схему маршрутов троллейбусов №6 и №25. пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

Движение троллейбусов:

  • маршрута №6 будет осуществляться по ул. Шаляпина в западном направлении, по ул. Саина - в северном направлении, по ул. Жубанова - в западном направлении, по ул. Момышулы - в северном направлении и далее по маршруту.
  • маршрута №25 будет осуществляться по пр. Абая в западном направлении, по ул. Саина - в северном направлении, по ул. Жубанова - в западном направлении, по ул. Момышулы - в северном направлении до ул. Кабдолова и далее по маршруту.

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