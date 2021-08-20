Маршруты двух троллейбусов изменят в Алматы

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В Алматы с 23:00 20 августа изменят маршруты троллейбусов №6 и №25 из-за строительства станции метро "Достык".
В Алматы из-за строительства станции метро "Достык" с 20 августа изменят маршруты двух троллейбусов, сообщает zakon.kz.
В связи с производством работ по строительству станции "Достык" метрополитена Алматы, с 23:00 20 августа по 1 сентября вносятся изменения в схему маршрутов троллейбусов №6 и №25. пресс-служба Управления городской мобильности Алматы
Движение троллейбусов:
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