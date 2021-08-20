Зачем потерпевшему по экономическим преступлениям адвокат?

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Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Представление и защита интересов потерпевшего по уголовным делам в сфере экономики".
Дамы и господа!
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Представление и защита интересов потерпевшего по уголовным делам в сфере экономики".
Вы узнаете:
Ведущие - Таир Назханов, адвокат с 27-летним опытом, член АГКА, управляющий партнер Адвокатской Конторы "Назханов и Партнеры" и Дархан Дюсембеков, адвокат АК "Назханов и Партнеры" АГКА, имеет 9-летний стаж работы в следственных органах, специализируется на защите прав подозреваемых, подсудимых и представительстве потерпевших в рамках уголовных дел в сфере экономических, коррупционных преступлений.
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