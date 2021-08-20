Поколение Независимости: аким СКО провел один день с молодежью области

Кумар Аксакалов провел экскурсию для активной молодежи.

Аким СКО Кумар Аксакалов провел экскурсию для активной молодежи. В неформальной поездке на автобусе по строящимся и уже действующим объектам региона приняли участие лидеры молодежных организаций, волонтеры, молодые врачи, педагоги, школьники и студенты.

Молодые люди воочию увидели, как развивается экономика и как работают предприятия. Мероприятие организовали в честь празднования 30-летия Независимости Казахстана.

Молодые ребята посетили поля агроформирования "Дайындык-Агро", оценили качество ремонта в местной школе, а еще увидели все этапы производства молока на базе МТФ ТОО "Иван Зенченко", продегустировали продукцию.

Далее автоэкскурсия продолжилась в Петропавловске. Молодежь ознакомилась с ходом застройки микрорайона "Жас Өркен" и "Орталық", посетили новый завод Alageum Electric, строящиеся учебно-лабораторный корпус Kozybaev University, многопрофильную больницу и завод немецкого концерна CLAAS. Экскурсию по новым заводам некоторые ребята рассматривали, как будущее место работы. Надо отметить, что новый электротехнический завод и CLAAS набирают в трудовой персонал и молодых специалистов, в частности, выпускников "Серпін".

В ходе экскурсии молодые люди признавались, что зачастую, живя в городе, не знали и не осознавали, какие изменения происходят в области, какие интересные проекты уже реализованы и доступны молодежи для трудоустройства. Они задавали актуальные вопросы руководству области по разным темам, вносили свои предложения.

В завершении экскурсии молодежь поблагодарила акима области за новый формат общения, а в свою очередь Кумар Аскакалов пообещал продолжить подобные экскурсии для молодежи на регулярной основе.

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