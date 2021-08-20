Внедрить общественный рейтинг школ и колледжей поручил аким Карагандинской области

Женис Касымбек озвучил девять основных направлений.

Сделать доступнее ясли и детские сады, кружки и секции, развивать инклюзивное обучение - аким Карагандинской области Женис Касымбек на августовском совещании в режиме онлайн поставил задачи на предстоящий учебный год.

Глава региона озвучил девять основных направлений. пресс-служба акимата Карагандинской области

Охват детей дошкольным воспитанием от года до шести лет необходимо увеличить с 84 до 86,5%. В достижении этого показателя поможет большее привлечение частных инвестиций.

Для повышения качества образовательных услуг аким области поручил до конца года внедрить общественный рейтинг школ и колледжей. пресс-служба акимата Карагандинской области

В рамках республиканского проекта "Читающая школа" до конца 2022 года требуется обновить библиотечные фонды всех школ и колледжей.

Охват школьников дополнительным образованием должен быть увеличен с 66,7 до 86%.

Во всех колледжах необходимо внедрить демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. В дуальном обучении поставлена планка - поднять охват студентов на уровень не менее 20%. пресс-служба акимата Карагандинской области

Женис Касымбек также поставил задачи по развитию инклюзивного образования, патронатного воспитания, психологической помощи детям и подросткам.

В области продолжат работу по повышению профессионального уровня педагогов. Для решения проблемы дефицита кадров в городах и районах будут предоставлять служебное жилье учителям.

Мы подвели итоги минувшего учебного года и определили задачи на будущее. Их успешная реализация возможна только при объединении усилий педагогических коллективов и всех заинтересованных структур. Женис Касымбек

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