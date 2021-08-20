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Перечень биржевых товаров изменили в Казахстане

Фото: pixabay.com 20 августа 2021, 12:32

Так, из перечня исключена мука пшеничная 1 сорта.

Министр торговли и интеграции РК своим приказом от 13 августа 2021 года внесения в перечень биржевых товаров, сообщает zakon.kz.

Так, из перечня исключена мука пшеничная 1 сорта и добавлен бурый уголь.

В перечень биржевых товаров входят энергоносители, сельскохозяйственная продукция, минеральные продукты, нефтепродукты. Всего порядка 19 позиций.

Приказ вводится в действие с 29 августа 2021 года.

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