Развитие кадрового и интеллектуального потенциала ННОЦ

Специалистам ННОЦ предоставляют возможность пройти стажировку за рубежом в ведущих клиниках Германии, Японии, Южной Кореи.

С 2019 года Национальный научный онкологический центр проводит подготовку специалистов для получения дополнительного образования. Ежегодно на базе центра проходят профильные курсы, мастер-классы и семинары. Помимо этого, специалистам предоставляют возможность пройти стажировку за рубежом в ведущих клиниках Германии, Японии, Южной Кореи. О программах обучения zakon.kz рассказала начальник отдела образования ННОЦ Альмира Жукубаева.

- Альмира Асетовна, расскажите, по каким направлениям проводят обучение на базе Национального научного онкологического центра?

- С 2021 года, согласно НПА, переподготовка по специальности отменена. Сейчас в соответствии с законодательством Казахстана получить новую специальность можно только через резидентуру и сертификационные курсы. В ННОЦ обучение и непрерывное профессиональное развитие медицинские специалисты проходят по приоритетным направлениям центра: онкология, гематология, гепатология, онкохирургия, трансплантология, ангиохирургия и гастроэнтерология и другие.

Учиться на базе центра могут специалисты с высшим и средним медицинским образованием. Для этого необходимо подать заявку в отдел образования с указанием тематики, формы обучения и предполагаемой датой.

- Учитывая, что сейчас неблагоприятная обстановка по коронавирусу, в каком формате проходит обучение?

- На сегодняшний день обучение проходит на клинической базе центра в онлайн- и офлайн-форматах. В связи с эпидемиологической ситуацией при прохождении курсов в очном формате в группах - не более трех человек. Кроме того, для офлайн-обучения необходимы отрицательный ПЦР-тест, паспорт вакцинации и санитарная книжка.

- Расскажите подробнее о самом обучении, как долго оно длится? Предоставляются ли дипломы или сертификаты после прохождения курсов в ННОЦ?

- Обучение по дополнительному образованию на базе центра длится от одной недели до года. Продолжительность программы обучения зависит от целей, которые поставлены. Если это практический навык, который требует времени для освоения, то, соответственно, обучение будет достаточно продолжительным. По завершении обучения выдается документ государственного образца - свидетельство либо сертификат.

- Кто проводит курсы подготовки медицинских сотрудников, приглашаются ли зарубежные специалисты?

- Лекции и практику проводят ведущие специалисты Национального онкологического центра, а также привлекаются зарубежные специалисты по приоритетным направлениям центра. Мы сотрудничаем с ведущими специалистами Германии, Южной Кореи, России, Франции и Дании, это дает возможности развивать новые технологии и получать современные знания.

- Насколько нам известно, вы также организовываете стажировки за рубежом. Расскажите, по каким специальностям можно поехать на учебу в другую страну?

- В целях повышения кадрового потенциала и подготовки специалистов по приоритетным направлениям онкологической службы центр совместно с администратором программы "Болашак" ведет подготовку по организации обучения за рубежом. Оно может проходить в формате стажировки, а также магистратуры и докторантуры по клиническим направлениям. Главное условие для претендентов - высокий уровень знания английского языка и желание освоить новые современные технологии.

У нас есть перечень специальностей по обучению в зарубежных клиниках. В основном это приоритетные направления строящегося центра: радиология, онкология, онкологическая хирургия, рентгенхирургия, гастроэнтерология, онкоурология, патоморфология, клиническая фармакология и другие. Также возможность зарубежной стажировки есть и у специалистов немедицинского профиля: физика, ядерная физика, химия, техническая физика. С полным списком можно ознакомиться на нашем сайте: www.cancercenter.kz.

Обучение наши специалисты проходят в ведущих центрах и клиниках Азии, Европы, США и стран СНГ. Наши стратегические партнеры - клиники Германии, Дании, Японии, Южной Кореи.

- Сколько человек уже прошли обучение на базе центра?

- В 2019 году обучение в онкологическом центре прошли 56 специалистов, в 2020 году - 61. В этом году сертификаты получили уже более 130 специалистов.

- Ранее вы упомянули о строительстве нового лечебно-диагностического корпуса при ННОЦ. Известно, что там будут представлены самые передовые технологии диагностики и лечения пациентов с онкозаболеваниями. Расскажите, готовы ли наши специалисты к работе по другим технологиям и с новым оборудованием? Не понадобится ли прохождение дополнительного обучения?

- Подготовка наших специалистов для работы с новым оборудованием проводится постоянно. Но, к примеру, ядерные технологии и такие направления, как протонная, лучевая терапии, потребуют дополнительной подготовки и приобретения новых практических навыков. В этой связи мы планируем приглашать специалистов из-за рубежа. Будут проводиться менторские программы, включающие в себя освоение новых практических навыков, а также мастер-классы. В дальнейшем мы совместно со стратегическими партнерами разработаем программы обучения для освоения новых направлений и технологий.

- Какова потребность в кадрах на сегодняшний день, каких специалистов не хватает?

- Потребность есть в медсестрах хирургического и терапевтического профиля. Также не хватает врачей по специальностям: онкология, радиология, реаниматология, лучевая терапия и диагностика, цитология и патоморфология.

Стоит отметить, что сейчас центр ведет работу по формированию базы высококвалифицированных кадров, обученных по современным международным стандартам. Новый корпус, строящийся при Национальном научном онкологическом центре, будет оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием для оказания лучевой и протонной терапии. Проект на этапе строительства, но уже известно, что там будут: отделение лучевой терапии, оснащенное современными линейными ускорителями; лазерной терапии; радиологическое отделение с роботизированными системами для облучения; центры протонной и ядерной медицины, которые будут представлены в Казахстане впервые.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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