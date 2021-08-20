В Алматы домашних животных хотят стерилизовать и чипировать за счет местного бюджета

Домашних животных хотят чипировать и стерилизовать за счет бюджетных средств в Алматы.

Акцент в стерилизации и чипировании домашних животных будет сделан на районы Алматы с наиболее низкой культурой обращения с ними, передает zakon.kz.

По словам руководителя Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулана Оразалина, по распоряжению акима была создана комиссия, в состав которой вошли зоозащитники. Она утвердила обновленную программу по защите животных.

Вы знаете, когда-то была программа "Добрый город". Мы ее полностью реанимировали, актуализировали с учетом тех замечаний и недоработок, что в ней присутствовали. На сегодняшний день эта программа утверждена и предполагает развитие нескольких направлений, - заявил спикер.

Он отметил, что проблема бродячих животных уходит корнями в недобросовестное обращение с ними со стороны первичных владельцев.

Чтобы поменять текущее положение дел, потребуется от трех до пяти лет. Очень важно, чтобы за счет средств местного бюджета мы максимально охватили стерилизацией домашних животных в районах мегаполиса, где отмечается наиболее низкий уровень культуры обращения с ними. За счет средств бюджета мы будем обеспечивать стерилизацию и чипирование, - заверил Еркебулан Оразалин.

Вместе с тем отказаться от отлова, регулярно подвергаемого критике со стороны общественности, городские власти не могут по причине увеличения рисков для здоровья и жизни граждан.

Наряду с основными инструментами мы предполагаем в целом обновление работы изолятора. Он на сегодняшний день находится в удручающем положении. Ведется активный поиск потенциального инвестора - это в большей степени меценатство - для строительства современного изолятора, где будет предусмотрен полный цикл медицинского обследования и дальнейшего определения судьбы животного - можно отдать его новым хозяевам или нет, - подытожил глава управления.

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