Акушер-гинеколог рассказала, как протекает КВИ у беременных

Беременные женщины больные коронавирусом больше подвержены риску смерти или тяжелому течению болезни.

С начала 2021 года в Алматы зафиксировано 1742 случая COVID-19 среди беременных. Опасный вирус унес жизни десяти женщин (четыре летальных случая – в 2020 году). Журналист zakon.kz обратилась к врачу акушеру-гинекологу высшей категории, кандидату медицинских наук, доценту кафедры Шолпан Сармулдаевой, чтобы выяснить, насколько коронавирус опасен для беременной женщины и ее ребенка, и как можно защититься от заражения.

COVID-19 несет большую угрозу для женщины, готовящейся стать матерью. Во время вынашивания беременности иммунитет женщины снижается, чтобы защитить плод от самого себя, тем самым ухудшая течение болезни и приводя к тяжелым последствиям. По словам Шолпан Сармулдаевой, инфекция может вызвать такие осложнения, как ДВС-синдром – состояние, характеризующееся нарушениями в системе свертывания крови, преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты и другие.

Более того, ковид поражает легкие и сердечно-сосудистую систему, которые при беременности уже находятся под нагрузкой. Женщины во время беременности больше подвержены риску смерти от коронавируса или тяжелому течению болезни, – отметила специалист.

Может ли КВИ вызвать патологии у плода

Самый главный вопрос, который задает ожидающая рождения ребенка женщина с диагнозом КВИ, может ли вирус повлиять на еще не родившегося малыша.

Каких-то характерных врожденных патологий у детей, чьи матери во время беременности перенесли заболевание, в научной литературе еще не описывали. Коронавирус достаточно большой по размеру, и не проникает через маточно-плацентарный барьер, поэтому на плод внутриутробно не действует. Но во второй половине беременности размеры плода увеличиваются, возрастает давление матки на диафрагму, жизненная емкость легких уменьшается, а вместе с этим – и снабжение кислородом плода. Если на этот естественный процесс накладывается вирусное поражение легких, то как следствие гипоксии матери и у плода будет развиваться гипоксия – кислородная недостаточность, – пояснила доктор.

Лечение от КВИ во время беременности

В зависимости от степени тяжести заболевания беременные, больные коронавирусом, лечатся либо амбулаторно, либо в стационаре. В любом случае, это определяет врач.

В период вынашивания ребенка женщине рекомендуется каждый месяц посещать плановые осмотры. Но безопасно ли продолжать посещения врача, если беременная больна коронавирусом?

Согласно нашему протоколу, если женщина лечится от КВИ амбулаторно, то лучше отложить плановые осмотры на две-три недели – до выхода из карантина. Если это невозможно, то осмотр проводится у постели больной в средствах индивидуальной безопасности,– говорит Шолпан Сармулдаева.

К сожалению, возможны случаи, когда врачи могут посоветовать больной коронавирусом прервать беременность. Акушер-гинеколог пояснила: если у будущей матери тяжелая форма КВИ или тяжелая легочная недостаточность, беременность усугубляет это состояние и несет угрозу ее жизни.

Негативные последствия во время беременности может принести и терапия против COVID-19, поскольку беременным строго противопоказано лечение рядом противовирусных лекарств. Для лечения беременных от коронавирусной инфекции существует отдельный протокол, разработанный на основе мировых данных нашими ведущими специалистами, – отмечает эксперт.

Как работают родильные дома во время карантина

В Алматы во время пандемии родильные дома перешли на особый режим. В каждом из них были созданы отделения для женщин с неизвестным статусом. Родильный дом №4 полностью перепрофилирован для приема больных ковидом. Роддом №1 также в последние месяцы полностью переведен на лечение беременных с COVID-19. Женщин из группы высокого риска акушерских патологий с диагнозом "КВИ" принимает городской перинатальный центр.

При плановой госпитализации в роддом от каждой роженицы требуют результаты ПЦР-тестирования, действительные в течение 72 часов.Обязательны одноразовые маски в достаточном количестве, антисептики, мыло, сменная одежда.

Если партнер хочет сопровождать женщину в родильном доме, то в любом случае надо опираться на приказы местных органов здравоохранения, которые меняются в зависимости от эпидемической ситуации. Несколько ранее сопровождение было возможно с условием отрицательного ПЦР-теста на ковид в течение 2-3 суток, но сейчас Алматы находится в "темно-красной" зоне и партнерские роды запрещены согласно приказу Управления здравоохранения, – рассказывает Шолпан Сармулдаева.

Доктор отмечает, что ковид не является показанием для проведения кесарева сечения. Оно проводится лишь в том случае, если есть сочетание акушерских показаний, или операции требует состояние женщины.

КВИ не является и причиной пребывания матери и новорожденного в разных отделениях родильного дома. После рождения младенец может оставаться в палате с мамой, но с условием соблюдения всех мер безопасности. Ребенка отделяют только при тяжелом состоянии его самого или матери. Но в последнее время все чаще появляются данные, что новорожденные заражаются от своих матерей, и ПЦР-тест у них при этом положительный.

Грудное вскармливание при КВИ

Грудное молоко – лучший источник питания для младенцев. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, женщины с диагнозом "КВИ" при желании могут кормить ребенка грудью.

Противопоказаний для грудного вскармливания нет, только при тяжелом состоянии матери или плода возможен отказ от него. Грудное вскармливание обязательно с соблюдением мер безопасности: во время кормления надевать маску, закрывающую рот и нос, мыть руки с мылом и водой до и после прикосновения к ребенку, регулярно очищать и дезинфицировать поверхности, которые соприкасаются с ребенком и руками, – пояснила врач.

Меры профилактики КВИ

Опыт Израиля, Канады, США, а теперь и России показал, что все беременные, которые были привиты от коронавируса, выносили и родили здоровых детей. Упор в этих странах делают в основном на группы повышенного риска – рожениц с сахарным диабетом, лишним весом и гипертонией. Но, по мнению зарубежных врачей, вакцинация может проводиться только в третьем триместре беременности, когда все органы и системы плода уже заложены.

В нашей стране официальных итогов клинических испытаний, проводимых разработчиками препарата, пока нет, и протокол вакцинации беременных еще не разработан, – говорит доктор.

Как же женщине, готовящейся стать матерью, обезопасить себя и своего будущего ребенка во время вспышки КВИ?

На данный момент наиболее эффективной считается такая профилактическая мера, как вакцинация. Но прививаться нужно тогда, когда женщина только планирует беременность, – предупреждает Шолпан Сармулдаева.

Алена Мирошниченко

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!