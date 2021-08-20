10 новых специальностей откроют в колледжах Карагандинской области

В колледжах Карагандинской области внедряется программа SKILLS-ID, основанная на анализе рынка труда.

В колледжах Карагандинской области откроются 10 новых специальностей. Это позволит закрыть дефицит востребованных специалистов в регионе.

Благодаря введению интегрированных модульных образовательных программ студенты получают сразу несколько квалификаций по специальности вместо одной. В колледжах внедряется программа SKILLS-ID, основанная на анализе рынка труда. Сокращается количество невостребованных специальностей. Взамен открываются новые, перспективные. Об этом на августовском совещании педагогов в онлайн-режиме рассказала руководитель Управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова.

За последние три года открыто 10 востребованных специальностей, из них по двум подготовка ведется только в нашей области - "Микроэлектроника и мобильные устройства" и "Информационная безопасность". В новом учебном году мы открываем еще 10 специальностей, - сообщила Гульсум Кожахметова. - Это "Строительство и эксплуатация автодорог и аэродромов", "Цифровая техника (по видам)", "Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий", "Дизайн одежды", "Дизайн промышленной продукции", "Дизайн интерьера", "Системы информационной безопасности", "Возобновляемая энергетика", "Производство шин", "Логистика".

В 15 колледжах реализуется республиканский проект "Жас маман", направленный на подготовку высококвалифицированных специалистов и открытие новых востребованных специальностей. В рамках проекта колледжи оснащены современным оборудованием.

Также в регионе создано семь центров компетенций. В будущем на базе одного из них будет тренировочный лагерь. Всего в области 15 центров компетенций. В следующем году планируется открыть еще восемь таких площадок.

Продолжается работа по развитию дуального обучения. Налажено сотрудничество с 360 предприятиями. В этом году доля специальностей, охваченных дуальным обучением, составит 50%, - отметила спикер. - Продолжается работа по развитию международного движения Worldskills, направленного на популяризацию рабочих профессий. В этом году впервые итоговая аттестация выпускников проводилась с использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров - демонстрационного экзамена с учетом стандартов WorldSkills.

Экзамены такого формата прошли 630 студентов на базе 13 колледжей. Выпускники, получившие SkillsPassport, внесены в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой имеют работодатели ведущих предприятий для поиска и подбора персонала.

Колледжи региона наладили сотрудничество и с международными компаниями. Совместно с российской компанией "Татнефть" на базе Саранского многопрофильного колледжа будет создана новая специальность "Производство шин" по квалификациям "сборщик-формовщик покрышек", "машинист автокамерного агрегата", "прессовщик-вулканизаторщик", "техник-технолог".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!