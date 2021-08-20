Истощение запасов полезных ископаемых грозит крупным месторождениям ВКО

Для решения проблемы истощения запасов полезных ископаемых необходимо оперативное выявление новых перспективных участков.

Истощение запасов полезных ископаемых ожидается к 2025-2040 годам на крупных месторождениях в Восточно-Казахстанской области, сообщил на брифинге вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент zakon.kz.

В послании глава государства уделил особое внимание развитию моногородов. В этой связи приоритетным направлением при планировании работ за счет госбюджета в первую очередь будет геологическое изучение территорий вблизи моногородов. Истощение запасов полезных ископаемых приводит к остановке градообразующих предприятий, общему ухудшению социально-экономической ситуации в регионе. По данным экспертов, к 2025-2040 годам ожидается истощение запасов ряда крупных месторождений ВКО: Орловское, Малеевское, Тишинское, Риддер-Сокольное, - сообщил Брекешев.

По его словам, для решения этого вопроса необходимы оперативное выявление новых перспективных участков, доразведка "старых" месторождений, привлечение частных инвестиций и вовлечение в переработку техногенных минеральных образований (ТМО).

Брекешев добавил, что проблемы обеспеченности запасами градообразующих предприятий - низкая восполняемость запасов полезных ископаемых.

Геологи придерживаются негласного правила: добыл тонну - восполни две. При этом на сегодняшний день коэффициент прироста полезных ископаемых к объему их добычи по твердым полезным ископаемым составляет в среднем 0,13 коэффициента восполняемости, нефти - 1,5. Казалось бы, прирост неплохой, но в основном это достигнуто за счет месторождения Кашаган. Без Кашагана коэффициент восполняемости был бы на отметке 0,9, - объяснил вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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