Почему мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин, объяснил иммунолог

По словам врача, мужчины чаще женщин умирают от КВИ из-за действия гормонов (у женщин эстрогена, у мужчин тестостерона).

Почему мужчины умирают от коронавирусной инфекции чаще женщин, объяснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передает zakon.kz.

У нас смертность среди мужчин от коронавируса несколько превалирует над смертностью среди женщин. Связано это с действиями гормонов (у женщин эстрогена, у мужчин тестостерона), которые влияют на клетки иммунной системы. У мужчин уровень выработки антител несколько ниже, - рассказал он в беседе с URA.RU.

Иммунная система женщин, по словам иммунолога, добирается до самого вируса.

Образующиеся у женщин антитела легче проникают внутрь клеток. Связано это также с гормональными различиями. Антитела в большом количестве проникают внутрь клетки, где находится вирус. У этой женской особенности есть и обратная сторона медали - у них чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют внутриклеточные структуры своего собственного организма. Владимир Болибок

В свою очередь инфекционист, главный врач сети клиник "Династия" Татьяна Чаленко отметила, что из-за низкого уровня тестостерона у мужчин чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания, следовательно, COVID-19 протекает тяжелее.

Опубликовано много работ, где говорится о том, что из-за низкого уровня тестостерона у мужчин тяжелее протекает коронавирусная инфекция. И это понятно, ведь, чем ниже тестостерон, тем выше риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Есть работы, которые показывают, что белок, распознающий коронавирус, связан с Х- хромосомой, а у женщин, в отличие от мужчин, их две, следовательно, иммунный ответ более адекватный, - пояснила она.

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