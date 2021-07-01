Тысячу продуктовых корзин раздали волонтеры столичным семьям

Работа проводится в рамках масштабной благотворительной акции "Ел тірегі - Елбасы".

Городской и районные акиматы совместно со столичным Управлением по вопросам молодежной политики, КГУ "Астана жастары", а также Городским штабом волонтеров в преддверии празднования Дня столицы начали раздачу 1 тыс. продовольственных корзин многодетным и малообеспеченным семьям. Эта работа проводится в рамках масштабной благотворительной акции "Ел тірегі - Елбасы". Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата.

В корзинах по 50 кг самых необходимых продуктов для каждой семьи. В перечне есть гречка, рис, сахар, макароны, мука, масло, чай, тушенка и конфеты.

Благотворительный Фонд "Халык" продолжает акцию "Ел тірегі - Елбасы" по оказанию продуктовой помощи для малообеспеченных и многодетных семей, а также семей с детьми с особыми потребностями. Городской штаб волонтеров насчитывает более пяти тысяч волонтеров. Они участвуют в раздаче продовольственных корзин, уборке территорий. Сегодня проводится раздача ко Дню города, - сообщил заместитель руководителя КГУ "Астана Жастары" акимата Нур-Султана Аян Ерментаев.

Волонтеры трудятся не покладая рук. Им нужно в короткий срок распределить 50 тонн продовольствия.

Я волонтер с начала введения ЧП. За это время даже не сосчитать, сколько помощи было оказано нами. Я хочу, чтобы каждый казахстанец хоть раз в жизни занялся волонтерством. А мотивирует меня простое человеческое "спасибо", - поделился волонтер Альфараби Аймак.

Волонтеры уверены, что в такое непростое время, как пандемия, важно сплотиться и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Сегодня мы распределяем продуктовые корзины по четырем районам столицы. Помимо продуктов, мы хотим раздать свыше 30 тыс. масок. Подобные раздачи бывают не только на праздниках. Минимум четыре раза в месяц мы занимаемся благотворительностью. В такое тяжелое время мы все должны быть вместе. Раньше мы читали о Тимуре и его команде. Волонтеры - это и есть Тимур и его команда, однако в крупных масштабах. Мы хотим победить безразличие и помогать всем гражданам, - рассказал волонтер Исламбек Байманов.

В свою очередь семьи, получившие продкорзины, выразили благодарность организаторам благотворительной акции.

Я мать-одиночка, постоянной работы у меня нет, я студентка. Снимаю жилье. Поэтому для меня это большая помощь. Выражаю благодарность акимату Нур-Султана и волонтерам, - поблагодарила жительница столицы Айгуль Телепова.

Такая замечательная акция проводится в преддверии праздника - Дня столицы. Это очень хорошая помощь для многодетных семей. Хочется поблагодарить акимат города и волонтеров за их старания. Желаю успехов в их дальнейшей работе, - сказала астанчанка Мариям Алгали.

Отметим, что с начала пандемии волонтеры без устали помогают уязвимым слоям населения. Автоволонтеры города принимают участие в развозке продовольственных корзин до адресата. Помимо бесперебойных поставок продовольствий, устраиваются крупные благотворительные акции, приуроченные к различным праздникам. К примеру, в марте волонтерами было развезено свыше 4 тыс. продуктовых корзин. В качестве меценатов выступили различные предприятия и общественные организации.

Активность проявляют и горожане, самостоятельно обеспечивая нуждающихся необходимыми продуктами и медикаментами. Некоторым жителям столицы нужна постоянная помощь в виде корзин, консультаций, уборке дворов. Такие адреса волонтеры берут на постоянный патронаж.

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