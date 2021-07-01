Как выездные бригады столицы вакцинируют трудовые коллективы

В Нур-Султане увеличивается темп вакцинации горожан против КВИ.

В Нур-Султане увеличивается темп вакцинации горожан против КВИ. Помимо более 100 действующих прививочных пунктов, вакцинацию трудовых коллективов проводят и выездные бригады. В среднем в день одна такая бригада охватывает около 100 человек, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Сегодня мобильная группа по вакцинации выехала в торговый дом Sine Temporе. Помимо заявленных сотрудников, к прививочному пункту потянулись также арендаторы торгового центра.

Я сама давно получила вакцину и долго призывала своих сотрудников привиться. Благодаря мобильным группам вакцинации у нас наконец получилось это сделать. Это очень удобно, нас не отрывают от работы, никто никуда не едет, - рассказала президент АО "Sine Temporе" Татьяна Цой.

Получившие вакцину чувствуют себя хорошо. Многие из них долго решались на вакцинацию.

В ТРЦ объявили, что будет вакцинация. Я, не задумываясь, записалась, так как уже переболела и знаю каково это. Лучше быть защищенной от заразы, - поделилась мнением жительница столицы Сайрангуль.

К слову, среди активно призывающих вакцинироваться немало тех, кто уже переболел коронавирусом, поскольку они понимают, насколько тяжело бороться не только с вирусом, но и его последствиями.

После прививки чувствую себя хорошо. Я уже переболел четыре месяца назад. Не хочу переболеть по второму кругу. Я призываю всех казахстанцев получить вакцину. Это защищает нас от коронавируса, - сказал сотрудник торгового дома Арбен Джори.

В моей семье уже все получили прививку. Я долго боялась и вот решилась. Я хочу, чтобы все получили вакцину, - отметила сотрудница ТРЦ Татьяна Морозова.

Вакцинация на сегодняшний день - единственный способ выработать коллективный иммунитет и вернуться к нормальной жизни. Опыт европейских стран и Чемпионата Европы (с наполовину заполненными трибунами) показывает, что недуг побороть возможно. Нужно лишь увеличить количество вакцинированных граждан. По словам медработников, жители столицы все охотнее идут на прививки.

Мы с марта выезжаем в трудовые коллективы для вакцинации. В день бывает по два выезда. В среднем на прививку приходят около 50 человек за выезд. Бывает и того больше. Только в нашей поликлинике 3 мобильные группы. Заявки поступают как от крупных заводов, аэропортов и вокзалов так и от небольших компаний. Учитывая, что появляются новые опасные штаммы вируса, что он мутирует, необходимо, чтобы все вакцинировались. Это уже гражданский долг населения, - заявил заведующий отделением поликлиники №14 Есбол Омаров.

По его словам, благодаря деятельности акимата столицы, люди стали больше приходить за компонентами вакцины. Горожане активно проявляют свою гражданскую позицию в вопросе вакцинации, делая осознанный шаг в пользу иммунизации.

Напомним, ранее аким столицы Алтай Кульгинов сообщил о розыгрыше двухкомнатной квартиры среди вакцинированных. Участниками могут стать горожане, получившие первый компонент вакцин с 25 июня по 31 августа.

Также для стимулирования граждан к участию в массовой вакцинации населения предприниматели столицы запустили розыгрыш ценных подарков среди людей, получивших вакцину.

К примеру, в ТРЦ "Азия Парк", "Mega Silk Way", "Сарыарка", "Абу-Даби Плаза", "Керуен", "Евразия" проводится розыгрыш ценных призов в виде бытовой и компьютерной техники, выдаются скидочные купоны.

Отметим, на сегодня в столице провакцинировано первым компонентом препаратов около 230 тыс. граждан, полную иммунизацию прошли более 152 тыс. человек.

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