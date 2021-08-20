Цены на первичном рынке жилья Нур-Султана продолжают расти, в Алматы зафиксировано снижение

За первую половину августа средняя стоимость жилья на первичном рынке столицы увеличилась на 1%.

Завершение ажиотажа на вторичном рынке жилья, вызванного отменой льготной ипотечной программы "Баспана-хит", привело к резкому сокращению объема сделок и стабилизации цен в данном сегменте, передает zakon.kz.

Вместе с тем, по данным портала korter.kz, за первую половину августа средняя цена на первичном рынке Нур-султана увеличилась на 1%. Цены подросли во всех классах жилья за исключением сегмента элит, где зафиксировано снижение на 0,7%.

В тоже время в Алматы цены изменились в обратном направлении - минус 0,7% к июлю. Существенное снижение по недельным меркам показали комфорт- и эконом-классы - 2,5% и 2,3% соответственно. Элит- и бизнес-классы прибавили в пределах 1%.

Тенденция снижения цен в сегменте жилья эконом- и комфорт-классов в Алматы наметилась пару месяцев назад. Судя по уровню цен, это может означать, что квартиры массового класса в Алматы были переоценены и, похоже, застройщики мегаполиса предпочли более лояльную политику. Примечательно, что по уровню цен на жилье эконом-класса еще в январе Алматы обгонял Нур-Султан почти на 51 тысячу тенге за квадратный метр. К настоящему моменту цены в эконом-классе двух городов находятся примерно на одном уровне.

Анна Шацкая

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!