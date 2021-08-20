В Алматы проходят воинские сборы с военнообязанными

Призванные на сборы находятся на казарменном положении, обеспечиваются питанием и вещевым имуществом.

На учебном полигоне "Илийский" Десантно-штурмовых войск проводятся учебно-методические сборы с военно-обученным резервом, сообщает zakon.kz. Основной целью сборов является повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей, подготовка и накопление в запасе военно-обученных ресурсов, необходимых для комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

Призванные на сборы находятся на казарменном положении, обеспечиваются питанием и вещевым имуществом. На период сборов за ними сохраняется место работы, занимаемая должность, выплачивается средняя месячная заработная плата.

Военнообязанным, успешно прошедшим обучение и получившим положительную характеристику, будут присвоены очередные воинские звания, – отметил заместитель командира десантно-штурмовой бригады – начальник учебного центра по подготовке мобилизационного резерва подполковник Расул Закиров.

Стоит отметить, что в текущем году в Алматы местными органами военного управления были призваны более 80 военнообязанных, которые направлены в разные регионы страны для прохождения воинских сборов по специальностям: командир танка, наводчик, механик-водитель, разведчик, снайпер.

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