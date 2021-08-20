Как будут работать объекты в Жамбылской области - новое постановление

Приложение zakon.kz
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Постановление вступает в силу с 20 августа.
Заместитель главного государственного санврача Жамбылской области подписал постановление от 20 августа 2021 года, которым внес изменения и дополнения в постановление от 30 июля 2021 года "Об ужесточении ограничительных карантинных мер на территории Жамбылской области", сообщает zakon.kz.
В частности, предписано, что аттракционы на открытом воздухе работают с ограничениями, кроме воскресенья, с режимом работы 10 до 22 часов.
Участники проекта, получившие статус "Лидеры Ashyq", получают следующие льготы:
В приложении к постановлению установлен режим работы для различных объектов и предприятий.
Так, объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни (лидеры Ashyq) работают с 7.00 до 2.00 при заполняемости до 50%, не более 60 мест.
Находящиеся в "красной зоне" - с 7.00 до 22.00 при заполняемости до 50% , не более до 50 мест.
Объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков - лидеры работают круглосуточно, в "красной" зоне - с 7.00 до 22.00 при заполняемости до 50% , не более до 50 мест.
Летние площадки - лидерам проекта разрешено работать с 7.00 до 2.00, находящимся в "красной" зоне - с 7.00 до 22.00 при заполняемости до 50% , не более до 50 мест.
Полностью посмотреть документ можно здесь.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
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