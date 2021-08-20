Почему сотрудников ООН из Афганистана перевезли в Алматы

Казахстанская сторона окажет содействие в поиске подходящего помещения для размещения сотрудников ООН.

Почему Организация объединенных наций выбрала Алматы для размещения Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других сотрудников организации, рассказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин, передает корреспондент zakon.kz.

Руководство ООН рассматривало разные варианты временного размещения части персонала Миссии, принятие решения в пользу Алматы было обусловлено различными факторами. В том числе тем, что это крупный региональный центр финансовой и деловой активности. Алматы имеет развитую инфраструктуру, а также удобное авиасообщение с другими странами мира. Также значение имел авторитет Казахстана в деле глобальной и региональной безопасности, - рассказал Акан Рахметуллин на брифинге в СЦК.

Он отметил, что все прибывшие являются международными сотрудниками ООН, обладателями паспортов и иммунитетов ООН, в числе которых спецпредставитель генсека и глава миссии организации по содействию Афганистану Дебора Лайонс. Часть прибывших в ближайшее время планирует выехать в отделения ООН в других странах, но большая часть из них, порядка 100 человек, останутся в Казахстане.

Размещение удаленного офиса UNAMA пока планируется на полгода и, возможно, будет продлено, в зависимости от дальнейшего развития ситуации в Афганистане. Расходы по проживанию сотрудников, аренды офисных помещений и другое полностью будет финансироваться из бюджета ООН. Со своей стороны, Казахстан окажет содействие в поиске подходящего помещения для размещения сотрудников ООН, - добавил заместитель главы МИДа Казахстана.

Ранее Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к Казахстану с просьбой о временной передислокации в Алматы Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН, аккредитованных в ИРА.

18 августа в аэропорт Алматы прибыл первый борт с сотрудниками ООН из Афганистана.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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