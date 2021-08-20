Зарубежные специалисты в Таразе провели 40 эндохирургических операций

Обучение прошли 40 врачей, 70 медработников среднего звена.

В Таразе прошла международная научно-практическая конференция "Мультидисциплинарный эндохирургический подход с использованием современных средств визуализации". В течение четырех дней ведущие хирурги из Казахстана, России и Украины проводили мастер-классы, делились мнениями и опытом. Мероприятие проходило со строгим соблюдением карантинных мер.

Принял участие в конференции аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Участникам конференции были представлены презентации от выдающихся хирургов, трансляции интереснейших операций, проводимых с использованием всех возможностей эндохирургии, практические занятия на тренажерах и симуляторах. Всего за четыре дня проведено 40 операций в области общей хирургии, онкологии, детской хирургии. Обучение прошли 40 врачей, 70 медработников среднего звена. пресс-служба акима Жамбылской области

Главному врачу Жамбылской областной многопрофильной больницы Кайрату Жетибаеву вручен сертификат на 40 млн тенге для приобретения современного электрохирургического комплекса с лазером.

Основной задачей государственной политики Казахстана является охрана здоровья граждан, повышение качества жизни. За годы независимости в отечественном здравоохранении произошли существенные изменения, средняя продолжительность жизни населения области увеличилась до 72,7 лет, - отметил глава региона.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что сфере здравоохранения государство уделяет большое внимание: строятся новые больницы, улучшается и модернизируется материально-техническая база медицинских учреждений, повышается квалификация медицинских работников. Во исполнение поручения главы государства проработан механизм поэтапного повышения заработной платы медицинских работников.

В нашей области четыре районные больницы оснащены компьютерными томографами. До конца этого года вводится в строй центр онкологии и хирургии. В Кордайском районе построен биофармацевтический завод при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности. Здесь будут выпускать вакцины не только от коронавируса, но и другие прививки, благодаря которым можно защититься от эпидемий многих болезней, - добавил глава региона.

Перед участниками конференции выступил доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель РК, заместитель директора по клинике Медицинского центра "AlandaClinic" Серик Токпанов.

Радует, что малоинвазивные операции врачи проводят во всех регионах страны. Все это благодаря поддержке государства. В ходе конференции врачи провели серию сложнейших операций. Надеюсь, что мы с коллегами и дальше будем обмениваться опытом, - выразил надежду Серик Токпанов.

Наша общая цель - проведение безопасных медицинских исследований. За последние дни мы с коллегами изучили немало новых методик в ходе проведения операций, - отметил гость из Москвы, заведующий кафедрой гастроэнтерологи и эндоскопии Медицинской академии АО "Группа компаний "Медси" Петр Щербаков.

Развитие эндохирургии зависит от желания самих врачей изучать что-то новое, от уровня оснащенности клиник медоборудованием. Важна также поддержка местного исполнительного органа. Как мы видим, в Жамбылской области работа идет по всем трем направлениям, - сказал доктор медицинских наук, профессор медицинского университета Астана, Президент Казахстанской Ассоциации Эндоскопических хирургов, руководитель эндохирургической службы АМЦ "ActobeMedicalCenter" Владимир Котлобовский.

В ходе научно-практической конференции состоялась церемония награждения участников благодарственными письмами акима Жамбылской области.

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