"Талибан" охраняет посольство Казахстана в Афганистане - МИД

Талибы осуществляют охрану нашего посольства, сказал замминистра иностранных дел Казахстана.

Заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин сообщил, что "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) охраняет казахстанское посольство в Афганистане, передает zakon.kz.

По информации нашего посольства в Кабуле, когда талибы пришли туда, часть из них зашли в регион, где находится наше посольство. Посол вышел на улицу, на тот момент полиции, охраны еще не было. Талибы подошли, чтобы поговорить с ними, спросили "Кто вы такие? Что за посольство?". Мы сказали, что это посольство Казахстана. Они сказали: "Ничего не бойтесь, работайте, как работали, вы находитесь под нашей охраной". С тех пор они осуществляют охрану нашего посольства. Пока только на таком уровне были контакты, - сообщил замминистра.

Ранее сообщалось, Казахстан продолжает внимательно следить за ситуацией в Афганистане, поддерживает заявление Совета безопасности ООН о необходимости создания в стране инклюзивного и репрезентативного правительства, уважения прав нацменьшинств и женщин, соблюдения международного законодательства.

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