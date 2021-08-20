Студенты из Афганистана смогут продолжить учебу в Казахстане

Некоторые студенты, обучающиеся в Казахстане, уехали на каникулы в Афганистан.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал, когда студенты из Афганистана смогут вернуться в Казахстан, чтобы продолжить учебу, передает корреспондент zakon.kz.

Некоторые студенты, обучающиеся в Казахстане, уехали на каникулы в Афганистан. Мы получали сообщения, что они хотели бы продолжить учебу. Этот вопрос держим на контроле. Как только ситуация в Афганистане стабилизируется, обязательно наше посольство выдаст соответствующую визу. И когда авиасообщение или другое транспортное сообщение возобновится, они смогут продолжить свою учебу в Казахстане, - сообщил Айбек Смадияров на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ранее в МИДе объяснили, почему ООН выбрала Алматы для размещения Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других сотрудников организации.

Также заместитель министра иностранных дел рассказал, когда начнется эвакуация этнических казахов из Афганистана. По данным ведомства, там проживает 13 семей.

Напомним, боевики движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) вошли в Афганистан и заняли президентский дворец. Позднее их представитель объявил об окончании войны в стране.

В МИДе Казахстана заявили, что "Талибан" не признают.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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