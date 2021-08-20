Предварительно личный состав прошел обучение управления мототранспортом.

Алматинские полицейские будут ездить на мотоциклах, сообщает zakon.kz.

В распоряжение патрульной полиции и специализированного батальона местной полицейской службы поступили 20 мотоциклов КТМ, которые будут использоваться при обеспечении безопасности дорожного движения в "часы пик", для регулирования заторных явлений и оперативного прибытия на места дорожно-транспортных происшествий.

Предварительно личный состав прошел обучение управления мототранспортом. Эти мотоциклы, по мнению стражей порядка, позволят быть мобильными, ускорят их прибытие на места происшествия и будут способствовать улучшению обстановки на дорогах мегаполиса, - отметили в полиции.

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