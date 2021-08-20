Защищая себя и близких: газовики - лидеры по вакцинации

Работники отечественной газовой отрасли в период локдауна в прошлом году зимой и летом осуществляли бесперебойную подачу голубого топлива казахстанцам.

На сегодняшний день, наверное, самим ярким проявлением сознательности и активной гражданской позиции стало участие в кампании вакцинации от COVID-19. Еще одна мощная волна коронавирусной инфекции захлестнула весь мир и остановить ее, а значит вернуться к нормальному течению жизни поможет только всеобщая вакцинация.

В группе компаний "ФНБ "Самрук-Қазына" к этому вопросу подходят очень серьезно, принимая самые решительные меры профилактики и проводя постоянный мониторинг статуса вакцинации. На сегодняшний день вакцину получили 190 727 человек или 69,3% от общего количества работников группы компаний фонда. Второй компонент вакцины получили 153 761 или 55,9% работников.

Одним из лидеров по сравниваемым результатам среди всех портфельных компаний фонда стало АО "КазТрансГаз", в которой общее количество вакцинированных работников составляет на сегодняшний день 10 981 человек или 87%.

Особенно отличилось УМГ "Шымкент" АО "Интергаз Центральная Азия", здесь 97,6% работников своевременно получили вакцины от коронавируса. На втором месте УМГ "Костанай" с показателем вакцинированных работников 96%. Работникам УМГ "Шымкент" и УМГ "Костанай" от имени генерального директора АО "Интергаз Центральная Азия" были направлены благодарственные письма.

Кроме этого, газовики получили в подарок спортивный инвентарь для поддержания здорового образа жизни.

Подарки от компании были также вручены работникам Полторацкого, Акбулакского ЛПУ, КС "Туркестан" и РЭУ "Шорнак" и всем распределительным газовым хозяйствам.

Надо отметить, что работники отечественной газовой отрасли в период локдауна в прошлом году зимой и летом осуществляли бесперебойную подачу голубого топлива казахстанцам, а также транзит и экспортные поставки газа. По всей группе компаний АО "КазТрансГаз" были приняты и выполняются по сей день самые строгие меры для обеспечения безопасности жизни и здоровья работников.

Подводя итоги, хочется обратить внимание на то, что вакцинация - дело исключительно добровольное. Но именно вакцинация сегодня служит показателем степени зрелости гражданской позиции и осознанного отношения к своему здоровью со стороны каждого сотрудника холдинга АО "Самрук-Қазына".

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