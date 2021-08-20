Ничего запрещенного в вакцине нет, заявил алматинский религиовед

Теолог Алмасбек Шагырбай отмечает, что многие не делают прививку от коронавируса из-за дезинформации.

Эксперт в области религиоведения Алмасбек Шагырбай обратился к верующим и сказал, что не стоит верить всем мифам и предрассудкам в Сети, передает zakon.kz.

Религиовед, член информационно-разъяснительной группы, ведущий научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК выступил на брифинге Региональной службы коммуникаций города Алматы. Многие, по его словам, не делают прививку от коронавируса из-за дезинформации.

Антиваксеры настаивают на том, что любое вмешательство в человеческий организм является недозволенным. Однако теолог подчеркивает, что отказывающиеся от вакцинации или переливания крови, наоборот, занимаются отрицанием религии. Эта становится причиной человеческих жертв.

"Есть фетва о том, что в исламе нет ценности выше, чем жизнь и здоровье человека. Поэтому каждому следует уделять особое внимание своему здоровью. В вакцине нет ничего запрещенного по религиозному принципу. Разделять ее на халяль или харам неправильно", - говорит религиовед.

Не стоит доверять слухам, отмечает эксперт из Алматы. Прислушиваться следует только к профессионалам в области медицины, которые предоставляют проверенные данные. Сейчас важно оставаться здоровым, принимать витамины и вакцинироваться, чтобы снизить риск подхватить опасный вирус.

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