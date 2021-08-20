Количество заявок на кредитование среди малого бизнеса выросло почти на 30% - Нацбанк

Это показали результаты опроса банков по кредитованию за второй квартал 2021 года.

Среди представителей малого бизнеса спрос на кредитование вырос на 29%. Об этом сообщил и.о. директора департамента финансовой стабильности и исследований НБ РК Олжас Кубенбаев, передает zakon.kz.

В частности, он рассказал о результатах опроса банков по кредитованию за второй квартал 2021 года.

По результатам опроса банков по основным тенденциям спроса и предложения кредитных ресурсов за второй квартал 2021 года продолжается рост спроса на кредиты со стороны малого бизнеса. Заявки на кредиты, преимущественно от индивидуальных предпринимателей, в основном поступали в банки, не участвующие в государственных программах. Общее количество заявок со стороны малого бизнеса во втором квартале 2021 года выросло на 29% по сравнению с первым кварталом и составило 155 тысяч. Олжас Кубенбаев

По его словам, в крупных банках наблюдалось снижение спроса на кредиты крупному бизнесу, тогда как большинство банков отметило рост спроса со стороны среднего бизнеса.

Количество заявок на получение займов со стороны крупного и среднего бизнеса выросло за квартал в целом на 9%, до 1,3 тысячи.

Вместе с тем возросла готовность банков кредитовать бизнес. Коэффициенты одобрения в крупном и среднем сегменте предпринимательства увеличились, составив 62% и 76% соответственно, по сравнению с 55% и 57% в предыдущем квартале. Однако в сегменте малого предпринимательства доля одобренных заявок из числа поступивших в банках – участниках государственных программ составила 24%, снизившись с 31% в предыдущем квартале и с 76% в IV квартале 2020 года, - рассказал руководитель департамента.

Он отметил, что в третьем квартале банки ожидают увеличение спроса со стороны всех сегментов предпринимательства, при этом банки не планируют менять условия кредитования.

Увеличение спроса на ипотечное кредитование во втором квартале 2021 года связано с объявлением о завершении освоения выделенных лимитов по программе "Баспана Хит" и продолжающимся интересом населения к программе по изъятию пенсионных накоплений с целью покупки или ремонта жилья. Количество заявок по ипотечным займам выросло на 30%, составив 97 тысяч, а доля одобрения по ним увеличилась с 74% до 78%во II квартале, - пояснил он.

По информации респондентов, проведение маркетинговых акций и изменение процентных ставок положительно повлияли на рост спроса по потребительским беззалоговым займам и автокредитованию. В текущем квартале количество заявок по ним выросло на 31% и 11%, а доля одобрения составила 47% и 14% соответственно.

Вместе с тем высокие требования к платежеспособности клиентов, установленные отдельными банками, несколько снизили спрос на потребительские займы с обеспечением.

Готовность банков предоставлять розничные кредиты осталась на прежнем уровне. В то же время в условиях потребительского кредитования наблюдалось снижение ставок вознаграждения, увеличение максимального срока погашения кредита и снижение комиссий, не связанных с процентными ставками.

В следующем квартале отдельные банки планируют снизить процентные ставки по собственным продуктам и, соответственно, ожидают увеличения спроса на ипотечное кредитование.

В опросе банков по кредитованию за II квартал 2021 года принял участие 21 банк второго уровня. Опрос проводится Национальным банком ежеквартально с целью оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов.

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