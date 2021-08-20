97,7% скончавшихся от коронавируса в Казахстане не были вакцинированы

Был проанализирован период с февраля месяца по июль включительно за 2021 год.

115 граждан, которые были вакцинированы, скончались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Мы проанализировали период с февраля месяца по июль включительно за 2021 год. Всего у нас скончались от КВИ 4969 человек, из них 115 граждане, которые были вакцинированы. Это составляет 2,3% от общего количества. То есть подавляющее большинство или 97,7% - это граждане, которые не были вакцинированы и они скончались, - сообщил глава Минздрава на брифинге.

Он добавил, что в данном случае вакцинированные граждане имели хронические заболевания, которые привели к утяжелению состояния.

Министр уточнил, что для хронических заболеваниях медотводы нужны только в хронической фазе, но в целом для "хроников", наоборот, рекомендуется получать вакцины, потому что это зона риска.

У них часто бывает, что не всегда появляются антитела. Но подчеркну, что подавляющее большинство случаев, которые скончались, они не были вакцинированы, - уточнил Цой.

В целом, согласно его информации, в разрезе регионов это Акмолинская область - 2, Актюбинская - 5, Алматинская - 3, Атырауская - 1, Восточно-казахстанская - 1, Жамбылская - 6, ЗКО - 4, Карагандинская - 9, Костанайская - 1, Кызылординская - 2, Мангистауская - 2, Павлодарская - 2, Северо-Казахстанская - 1, Туркестанская области - 0, Алматы - 17, Шымкент - 27, Нур-Султан - 32.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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