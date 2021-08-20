Какой парфюм подойдет каждому знаку зодиака

Астрологи рассказали, какой парфюм подойдет для разных знаков зодиака.

Какой парфюм подойдет для разных знаков зодиака. Об этом рассказали астрологи, передает zakon.kz со ссылкой на 5-tv.ru.

Читайте также: Представителей каких знаков зодиака ждут проблемы в сентябре

Овны

Представителям этого знака зодиака важно всегда быть в центре внимания, поэтому они чаще всего выбирают яркие, даже вызывающие композиции.

Овнам идеально подойдут цветочно-медовые ароматы с нотками абрикоса или шафрана.

Тельцы

Мягкие и загадочные Тельцы по достоинству оценят парфюм с нестандартным сочетанием ароматов.

На первый взгляд нетипичный микс фисташек, черного перца, с нотками грейпфрута и шалфея - почему бы и нет?

Близнецы

Рожденные под этим знаком всегда в движении, им подойдет аромат, который будет долго раскрываться с самых неожиданных сторон.

Смешайте нотки розового перца, персика, жасмина и бергамота - и вы получите то, что нужно.

Рак

Тонким и чувствительным представителям этого знака нужен аромат, оставляющий после себя нежный, обволакивающий шлейф.

Стоит присмотреться к сладким композициям, сочетающим в себе белый шоколад, нектарин, сливы и клементин.

Лев

Рожденные под этим знаком темпераменты и знают себе цену.

Лучше всего многообразие их натуры подчеркнут композиции утонченные, сочетающие в себе цветочный аромат с добавлением ноток кокоса и взбитых сливок.

Дева

Девы практичные и любят порядок.

Нужную атмосферу помогут создать теплые восточные ароматы. Сочетание миндаля, пирожных макарун, орхидеи и персика подчеркнет их индивидуальность и подарит ощущение комфорта, который Девы так ценят.

Весы

Невесомость и воздушность Весов лучше всего помогут отразить композиции, наполненные свежестью и прохладой.

Свежий парфюм с тонкими цветочно-фруктовыми нотками будет как нельзя кстати. Идеальным для Весов станет сочетание пралине, груши, лаванды и кокоса.

Скорпион

Пылкий темперамент и томную эротичность этого знака стоит подчеркнуть композициями откровенными, сводящими мужчин с ума.

Отлично справится с задачей парфюм с нотками гибискуса, ванили, мускуса, туберозы и фиалки.

Стрелец

Люди, рожденные под этим знаком - авантюристы и искатели приключений.

Однообразие точно не для них. Поэтому Стрельцам подойдет многоплановый аромат, который каждый раз будет раскрываться по-новому. Стоит обратить внимание на восточно-цветочную композицию, сочетающую ароматы сливы, рома, гардении, пачули, сандала, розового перца и мускуса.

Козерог

Козероги - приверженцы порядка и размеренности во всем. Они не так просты, как кажется на первый взгляд, поэтому им подойдут запахи интригующие, оставляющие после себя привкус недосказанности.

Цветочные, древесные и мускусные композиции создадут нужный эффект. Нотки замши, ванили, амбры и грейпфрута словно созданы для Козерогов.

Водолей

Подлинное очарование представителей этого знака заключается в их постоянном стремлении к совершенству.

Яркие и креативные, люди этого знака зажигают своим энтузиазмом всех вокруг и аромат должен им соответствовать. Водолеям может понравиться сочетание абрикоса, кофе, красной лилии с добавлением янтаря.

Рыбы

Для рожденных под этим знаком подойдет загадочный и одновременно легкий парфюм.

Тонкое сочетание манго, груши, магнолии, красного яблочка, водяных и зеленых нот придется по вкусу представителям этого знака.

Читайте также: Самых пьющих представителей зодиака назвали астрологи

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!