Отменить локдаун по субботам могут в некоторых городах Казахстана

Это будет сделано в случае улучшения ситуации.

В некоторых регионах Казахстана могут отменить локдаун по субботам, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

По локдауну выходного дня к нам обратилась Нацпалата "Атамекен". Если ситуация будет выравниваться, то со следующей недели мы планируем по субботе сделать послабления, - сказал глава Минздрава на брифинге в СЦК.

Он отметил, что самая высокая заболеваемость по республике в Алматы. Поэтому там приняты жесткие карантинные ограничения.

В Алматы ситуация катастрофическая, летальность высокая, заболеваемость одна из высоких в республике, поэтому ограничительные меры соответствуют действующей ситуации. У нас на весах жизни граждан. Мы детально смотрим и при первой возможности будем делать послабления, давать бизнесу возможность работать, - добавил министр.

Ранее на заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что в регионах, находящихся в "красной" зоне, будет сохраняться локдаун по выходным.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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