Связана ли внешность человека с его доходом - исследование

Ученые пришли к выводу, что премия за привлекательность существует.

Ученые применили 3D-сканирование тела человека и нейросеть, чтобы добиться наиболее объективного сравнения зарплаты и облика. Оказалось, что низкие и тучные мужчины и женщины зарабатывают в среднем на тысячу долларов меньше в год, передает zakon.kz.

Авторы исследования, ученые университета Айовы признают: подобных исследований уже была проведена целая масса, но они обычно опирались на субъективные данные из опросов респондентов. Однако человек может неправильно оценить свою внешность или сознательно завысить доход. В этой работе попытались избежать таких ошибок и понять, существует ли на самом деле "премия за красоту", - сообщает "Российская газета".

Как уточняется, было изучено 2383 добровольца - сканирование их тел, сведения о доходе, поле, семейном положении. Оказалось, что у мужчин, зарабатывающих более 70 тыс. долларов в год, сантиметр роста стоил тысячу долларов дополнительного дохода. Для женщин, зарабатывающих такую же сумму, каждое снижение индекса массы тела на один пункт добавляет дополнительную тысячу долларов в год в их зарплатной квитанции. То есть, для более высокого заработка мужчина должен быть высоким, а женщина - быть в форме. Это значит, что премия за привлекательность существует.

Ученые считают, что это неправильно, и предложили информировать людей о такой проблеме и бороться с ней с помощью образования. Также они предложили включать в процесс найма слепые собеседования, где менеджер не видит соискателя.

По мнению команды, правильное измерение формы тела важно для адекватной политики по улучшению системы здравоохранения и уменьшению предвзятости на рынке труда.

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