Топ-менеджер "Газпрома" умер после заражения коронавирусом

На сайте "Газпром трансгаз Чайковский" появился некролог.

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Чайковский" Сергей Сусликов умер после заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz.

О смерти топ-менеджера стало известно от нескольких источников, знакомых с ситуацией. Причиной смерти мог стать COVID-19, пишет Lenta.ru.

На сайте "Газпром трансгаз Чайковский" появился некролог.

20 августа 2021 года на 60-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор предприятия Сергей Петрович Сусликов. Его отличали крепкие профессиональные знания, глубокая внутренняя культура в сочетании с чутким и доброжелательным отношением к людям. Коллектив Общества выражает глубокое соболезнование родным и близким.

По информации "Коммерсантъ-Прикамье", Сусликов заразился коронавирусом, и вскоре его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Спецбортом его доставили в Москву в Институт Склифосовского.

Сергей Сусликов родился в 1962 году в Моздоке. В должности гендиректора "Газпром трансгаз Чайковский" он работал с января 2016 года. До этого с 1998 года был заместителем гендиректора, главным инженером - первым заместителем гендиректора ООО "Газпром трансгаз Краснодар".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!