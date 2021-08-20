Принимать пациентов в Актюбинской области будут только по записи

Новое постановление касается организаций здравоохранения независимо от форм собственности.

Главный Государственный санитарный врач Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева подписала новое карантинное постановление, передает zakon.kz.

Руководителю управления здравоохранения Актюбинской области и руководителям организаций здравоохранения независимо от форм собственности обеспечить:

1) надлежащее функционирование фильтров во всех объектах здравоохранения для своевременного выявления и изоляции лиц с подозрением на COVID-19, шлюзы с тепловизорами для измерения температуры тела всего потока пациентов;

2) недопущение возникновения очередей при посещений узких специалистов, для получения прививки, прохождения клинико-диагностических исследований (прием пациентов по предварительной записи, кроме экстренных случаев), определение приказом руководителя медицинской организации ответственного лица за контроль и обеспечение профилактических мероприятий на каждом этаже медицинских организации, исключение перекрестных движении персонала и пациентов из грязной зоны в чистую;

3) распределение ежедневного потока пациентов отдельно по хирургическому и терапевтическому профилю, строгого соблюдения зонирования и режима работы стационаров, соблюдение инфекционной безопасности медицинских работников;

4) продолжить соблюдение карантина в стационарах независимо от форм собственности.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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