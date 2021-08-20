Эксперты взяли пробы красной воды в Алматы

Анализ качества воды проводится по 30 физико-химическим показателям.

Специалисты лаборатории филиала РГП "Казгидромет" взяли пробы воды в алматинской реке Улькен, передает zakon.kz.

В связи с опубликованным видео в СМИ об обнаружении красной воды на реке Улькен Алматы в Ауэзовском районе Алматы, специалистами лаборатории филиала РГП "Казгидромет" по Алматы 19 августа 2021 года был проведен внеплановый выезд и отбор проб воды реки Улькен Алматы в точке: пр. Рыскулова ниже моста 2 км, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Как уточняется, анализ качества воды проводится по 30 физико-химическим показателям, в том числе главные ионы, биогенные вещества, органические и неорганические вещества, тяжелые металлы.

По результатам анализа в реке Улькен Алматы температура воды составила 15,2 ºC, водородный показатель – 8,0, концентрация растворенного в воде кислорода - 9,8 мг/дм3, прозрачность – 27 см (мало мутная), цветность – 7 градусов (очень малая), запах - 0 баллов, не свойственного природной воде запаха не обнаружено, следов от покраснения не обнаружено, - отмечается в сообщении.

В настоящее время выполняется физико-химический анализ проб воды для определения тяжелых металлов, органических и биогенных веществ, биохимическое потребление кислорода за 5 суток и результаты будут представлены дополнительно.

19 августа в Сети появилось видео красной воды на реке, что напугало алматинцев. В Управлении зеленой экономики акимата Алматы сообщили, что специалисты ведомства выехали на место вместе с природоохранной полицией.

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