Три тысячи переселенцев и кандасов примет Павлодарская область в этом году

Выбрать, в каком районе или городе обосноваться, переселенцы могут сами.

500 кандасов и больше 2,5 тысячи переселенцев примет Павлодарская область в этом году. Об этом сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Альмира Дисюпова, передает zakon.kz.

Она отметила, что Павлодарскую область еще в 2017 году определили регионом прибытия переселенцев. С этого времени в Прииртышье приехало больше десяти тысяч кандасов (оралманов) и казахстанцев из трудоизбыточных областей, пишет Павлодар-онлайн.

С целью повышения межрегиональной мобильности трудовых ресурсов в 2021 году Павлодарская область планирует прием 500 кандасов, или 125 семей, и 2,6 тысячи человек из 650 семей - переселенцев из трудоизбытычных регионов страны, - рассказала Альмира Дисюпова на пресс-конференции. - В этом году к нам прибыли 290 кандасов из числа этнических казахов и 1709 человек из трудоизбыточных регионов РК. Ввиду ограничений и карантинных мер эта работа идет сложно.

По ее словам, в основном в область приезжают жители районов близ Алматы, из Туркестанской области и Нур-Султана.

Кандасы приезжают из Узбекистана, Монголии, Китая, Киргизии и России. Здесь переселенцы чаще всего выбирают один из трех городов области и четырех районов - Аккулы, Успенский, Майский и Щербактинский.

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