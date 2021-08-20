Какие вакцины лучше защищают от коронавируса

Аденовирусные вакцины дают более сильный иммунитет к коронавирусу - Гинзбург.

Аденовирусные вакцины, такие как "Спутник V" и AstraZeneca, более полноценно симулируют процесс инфекции и способствуют созданию защитных антител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов, все это дает более сильный и долгосрочный иммунитет, заявил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает zakon.kz.

Аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции, в результате вызывая более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти. Кроме того, входящий в состав аденовирусной вакцины S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов. Все это создает более сильный и долгосрочный иммунный ответ, позволяя "Спутнику" нейтрализовать даже новые штаммы коронавируса, включая вариант "дельта", - сказал Гинцбург, которого цитирует РФПИ.

Вакцина "Спутник V" на основе аденовирусной платформы демонстрирует эффективность 83,1% против штамма "дельта", при этом эффективность вакцины по предотвращению госпитализации составила 94,4%, отметили в РФПИ.

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