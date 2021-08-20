На 700 млн тенге конфисковали имущества у руководителей букмекерских контор

Должностные лица букмекерских контор были признаны виновными в организации незаконного игорного бизнеса.

С начала года территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы ликвидированы букмекерские конторы "PariMatch", "ВК Triumph", "Фаворит" и "PROFITBetting", сообщает zakon.kz.

Должностные лица этих заведений были признаны виновными в организации незаконного игорного бизнеса. Следствием было доказано, что руководители букмекерских контор наряду с легальным бизнесом в стенах своих заведений организовали подпольное онлайн-казино, - рассказали в пресс-службе АФМ.

Приговором суда должностные лица БК "PariMatch" и "BK Triumph", в связи с извлечением небольшой суммы дохода, оштрафованы на 500 и 200 МРП (1 458 500 тенге и 583 400 тенге) соответственно.

Руководители букмекерских контор "Фаворит" и "PROFITBetting" за период своей деятельности извлекли нелегальный доход от противоправной схемы в особо крупном размере и осуждены к 4 годам лишения свободны.

Общая сумма конфискованного имущества у осужденных по уголовным делам составила более 700 миллионов тенге, - отметили в АФМ.

Там напомнили, что согласно закону "Об игорном бизнесе" на территории Казахстана разрешено осуществление следующих видов деятельности в сфере игорного бизнеса: казино, зал игровых автоматов, букмекерская контора, тотализатор.

При этом запрещается деятельность электронного казино и интернет-казино.

Незаконная организация и проведение азартных игр сопряжены не только с нарушением законности, но развитием патологической зависимости у игроков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!