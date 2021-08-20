Браконьер убил пеликана в Алматинской области

Застреленная птица является самой крупной в своем отряде.

Тушу пеликана обнаружили сотрудники УКП ДП совместно с природоохранными полицейскими в автомобиле 61-летнего мужчины, передает zakon.kz.

19 августа на берегу озера Балхаш Сарканского района была остановлена Нива под управлением 61-летнего жителя села Алмалы. При проверке у гражданина в салоне авто обнаружены живая дрофа и туша пеликана, - рассказала заместитель начальника УКП ДП Алматинской области Лариса Кан.

Застреленная птица является самой крупной в своем отряде. Несмотря на это, ее численность сильно снизилась и в этой связи она занесена в Красную книгу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное производство по ст. 337 ч.1 УК РК "Незаконная охота". Ружье, из которого была застрелена птица, в виде орудия преступления приобщено к материалам дела. Напомним, что на территории Алматинской области с 9 по 31 августа проводится ОПМ "Браконьер", направленное на выявление фактов нарушения природоохранного законодательства. Подобное мероприятие проводится также в Карагандинской области, - дополнила Кан.

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