О ходе подготовки к новому учебному году рассказали в Алматы

С 1 сентября в городе свои двери откроют 280 школ.

О ходе подготовки к новому учебному году рассказала на площадке Антикоррупционной службы Алматы руководитель Управления образования города Ляззат Жылкыбаева, передает zakon.kz.

Во всех образовательных учреждениях на 100% будут соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы. В этой связи принимаются необходимые меры. Все организации образования города являются участниками проекта Ashyq. Данное приложение будет действовать для учителей, сотрудников и родителей, но не для детей, - рассказали в пресс-службе Управления образования.

Как уточняется, будет закреплен принцип "1 класс-1кабинет", то есть ученики не будут перемещаться из одного кабинета в другой.

От соответствующих уполномоченных органов постоянно будет предоставляться информация о контактных или болеющих лицах коронавирусной инфекцией. В случае контактных или болеющих Сovid-19 родителей дети будут обучаться онлайн. При заболевании одного учащегося класс отправляется на дистанционное обучение, - отмечается в сообщении.

Также Жылкыбаева отметила, что на сегодняшний день ученики со 2 по 11 класс на 100 процентов обеспечены учебниками, а первоклассники будут обеспечены учебниками до конца августа.

С 1 сентября в городе свои двери откроют 280 школ, в них будут обучаться свыше 300 тысяч учеников. Также функционируют 82 колледжа, где обучаются порядка 68 тысяч студентов.

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