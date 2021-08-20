Самоуправство может обернуться тюремным сроком для таксиста в Кокшетау

Потерпевший, воспользовавшись услугами такси, объехал ряд сел Атбасарского района и не заплатил.

В Акмолинской области полицейские установили подозреваемых в самоуправстве, передает zakon.kz.

19 августа в дежурную часть Управления полиции Кокшетау поступило заявление от 33-летнего жителя Кокшетау. Мужчина сообщил, что трое неизвестных нанесли ему телесные повреждения и требовали денежные средства в сумме 60 тыс. тенге, - рассказали в пресс-службе ДВД региона.

Предварительно установлено, что потерпевший, воспользовавшись услугами такси, объехал ряд сел Атбасарского района. По приезду в областной центр мужчина попросил водителя подождать, пока он поднимется за деньгами. Но дома он "неожиданно уснул".

В итоге водитель такси, прождав пассажира с оплатой в течение длительного времени, встретился с клиентом позже, пригласив на встречу своих друзей, для выяснения причины задержки оплаты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления полиции были установлены жители областного центра от 28 до 30 лет. Трое подозреваемых были доставлены оперативниками в Управление полиции для дачи показаний, - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 389 УК РК "Самоуправство". Санкцией статьи за совершение самоуправства, совершенного с применением насилия или с угрозой его применения, группой лиц по предварительному сговору предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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