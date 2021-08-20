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Казахстанка стала чемпионкой мира по женской борьбе среди юниорок

Фото: UWW 20 августа 2021, 22:23

Ей противостояла итальянка Аврора Руссо из Италии.

В Уфе на юниорском чемпионате мира по видам борьбы состоялся женский финал в категории до 57 кг, передает zakon.kz.

В нем приняла участие казахстанка Нилуфар Раимова. Ей противостояла итальянка Аврора Руссо из Италии. Соперница после первого периода владела преимуществом. Однако во втором Раимова смогла не только отыграться, но и выиграть финальную схватку, - сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

Итоговый счет составил 8:6 в пользу Нилуфар.

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