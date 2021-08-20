Не ремонтировали и снимали запчасти: алматинцы штурмовали СТО

Сотрудники автосервиса несколько часов прятались от недовольных клиентов.

Люди уверяют, что сдали свои машины на ремонт и даже заранее оплатили услуги, но в итоге транспорт не просто не починили, но еще и сняли с него запчасти, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Сотрудники автосервиса несколько часов прятались от недовольных клиентов. Все они нашли друг друга в социальных сетях, - говорится в сообщении.

Люди говорят: больше года пытаются вернуть деньги, которые заплатили за покраску и ремонт своих авто. С каждого водителя владелец СТО брал от 300 тыс. до миллиона тенге, но машины якобы так и не починил.

Хозяин СТО, честно говоря, в лицо всем смеется и говорит, что: "У меня есть связи, и я вам ничего не заплачу. Так что можете куда угодно обращаться – в суд. Что хотите, то и делайте: в акимат, в РОВД – без проблем. Я все решу", - рассказал Кирилл Бутаков.

Одним из пострадавших оказался Вячеслав Мельник. Он сдал в ремонт и на покраску битый внедорожник. Услуги оплатил полностью – вышло больше миллиона тенге. Автомобиль простоял в автосервисе около года. И вернули иномарку со снятыми запчастями.

Получается, болты, комплектующие, которые пропали, где-то около 700 тысяч оцениваются новые, б/у – дешевле. Я работаю обычным сантехником, не очень большую сумму получаю. Хотел обновить машину, это очень много денег для меня – 1 миллион 300, которые я заплатил за ремонт – и не получил, - жалуется Мельник.

Клиенты рассказывают, объявление о ремонте машин находили на популярном сайте и в социальных сетях. Владелец СТО с каждым заключал договор и просил аванс. Люди говорят, доверились рекламе и остались без денег.

Сейчас блогеры рекламируют кого надо, кого не надо. А мы – люди такие доверчивые на аферистов, мошенников, и вот я наткнулась. Хотя у него раскрученный Instagram – это все неправда, все накрученное, подписчики. Он все удаляет: как только мы комментарии пишем, какой-то плохой отзыв, он сразу удаляет, - утверждает Анастасия Савостина.

Владелец станции техобслуживания уверенно заявляет, все работы выполняются по договору и, если качество услуг клиентам не нравится, они могут обращаться в суд.

Машины без ремонта никто не возвращает. Мы делаем до конца максимально. Люди делают. Многие приходят, якобы я КНБ, я прокурор, я вас закрою, и так далее. Завтра телевидение привезут, всякими угрозами все, - отвечает владелец станции технического обслуживания Айбол Бакулиев.

Как уточняется, обманутых официально около 20 человек. Все они написали заявления в полицию.

Писали в прокуратуру, в РУВД. Последнее наше обращение было в МВД. Они направили письмо в департамент полиции о том, чтобы лично взяли на личный контроль, но прошло порядка более двух месяцев – и никаких результатов нет, - сказал юрист Нариман Закирьянов.

На каком этапе сейчас находится расследование, неизвестно. В департаменте полиции Алматы ситуацию пока не прокомментировали.

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