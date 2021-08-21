Супругов-сатанистов подозревают в ритуальном убийстве

Убитый оказался знакомым одного из обвиняемых.

Приозерский городской суд Ленинградской области заключил под стражу двух супругов-участников религиозно-мистического движения (сатанистов). Их обвиняют в совершении особо тяжкого преступления - убийства человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, передает zakon.kz.

Убийство было совершено в лесном массиве возле станции Приозерск в 2016 году и носило ритуальный характер. Жертвой стал мужчина, - пишет "Российская газета".

В августе 2016 года он ушел из дома в Санкт-Петербурге и не вернулся, по факту безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело. Убитый оказался знакомым одного из обвиняемых.

Как следует из материалов дела, перед убийством обвиняемые вступили в сговор еще с двумя участниками религиозно-мистического движения. Было выбрано безлюдное место для ритуального убийства, взят нож и соответствующая атрибутика. Жертву привели на заранее подготовленное место. Мужчину избили, связали ему руки, после чего совершили обряд, предусматривающий жертвоприношение. Мужчина скончался на месте преступления. Его тело захоронили в лесном массиве, орудие преступления выбросили в залив, - говорится в сообщении.

Также расследуется аналогичное преступление, совершенное на территории Карелии в 2016 году. Жертвой сатанистов тогда стала женщина. Оба дела объединены в одно производство.

Два предполагаемых соучастника преступлений арестованы ранее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!